الصحة الإسبانية: 6740 إصابة جديدة بفيروس كورونا و367 حالة وفاة

أعلنت ​وزارة الصحة​ الإسبانية تسجيل 6740 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" في البلاد، ليرنفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 219764 حالة.

ولفتت الوزارة إلى أنها سجلت 367 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي ضحايا الوباء المستجد إلى 22524 شخصاً.

وفي هذا الإطار، تظهر البيانات الجديدة عودة مستوى الإصابات اليومية إلى الارتفاع بعد الزيادات الطفيفة التي سجلتها على مدار اليومين الماضيي، توازياً مع الانخفاض في مستوى الوفيات اليومي.

وتحتل ​إسبانيا​ المرتبة الثانية والثالثة على التوالي في قائمتي الدول الأكثر تضررًا بالوباء في العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات.