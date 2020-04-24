الخارجية البريطانية: إطلاق قمر صناعي إيراني مثير للقلق ومخالف لقرار مجلس الأمن

أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، إلى أن "إطلاق إيران قمرًا صناعيًا هذا الأسبوع، يثير قلقا شديدا ويخالف قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231".
ولفت المتحدث إلى أن "الأمم المتحدة تطالب إيران بالامتناع عن أي نشاط يتصل بالصواريخ الباليستية المصممة، بحيث تكون قادرة على حمل أسلحة نووية"، مشددةً على ضرورة التزام ايران بذلك.
كما نوّه بأنه "لدينا مخاوف بالغة وقديمة نحن وشركاؤنا الدوليون بشأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني الذي يزعزع استقرار المنطقة ويمثل تهديدا للأمن الإقليمي".
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