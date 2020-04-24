"طالبان" ترفض دعوة الحكومة الأفغانية لوقف إطلاق النار وتعتبرها غير منطقية

أكد المتحدث الرسمي باسم حركة "طالبان"، سهيل شاهين، أن الحركة "ترفض دعوة ​الحكومة الأفغانية​ إلى إعلان وقف ل​إطلاق النار​ في البلاد خلال ​شهر رمضان​"، واصفة الهدنة المقترحة بأنها "غير منطقية وغير مقنعة".

وندد شاهين، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بنداء الرئيس الأفغاني ​أشرف غني​، محملا "حكومة كابل المسؤولية عن إطالة أمد القتال في البلاد من خلال الخلافات المستمرة بشأن عملية السلام وتأخر تبادل الأسرى".

كما شدد على أن "الحكومة تضع حياة السجناء على المحك خلال جائحة ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​".