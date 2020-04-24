شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يكرم مطران شبرا الخيمة ويهديه درع الحزب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن ، والمهندس أشرف رشاد، النائب الأول والأمين العام للحزب، والمهندس كامل ميشيل عضو الأمانة العامة نيافة الأنبا مرقس ، مطران شبرا الخيمة وتوابعها فى مقر الحزب ، حيث قدم المستشار التهنئة للأنبا مرقس وللكنيسة المصرية بمناسبة عيد القيامة المجيد وأشاد بالدور الوطنى للكنيسة والذي تجلى فى الإجراءات التى اتخذتها لحماية الوطن من فيروس كورونا وما قدمه البابا تواضروس الثانى ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، كمثال يحتذى به لرجل الدين الوطنى وكذلك تبرع الكنسية لصندوق تحيا مصر من أجل مكافحة تأثير فيروس كورونا فى مصر .

وأشار رئيس الحزب، الى أن الانبا مرقس يقوم بدور وطنى وتوعوي داخل مطرانية شبرا الخيمة وهو جهد ملموس لكل المصريين وأكد أن الظروف التى تمر بها البلاد أثبتت ترابط صلب بين أبنائها وكل القيادات اصطفت خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذى يدير الازمة باقتدار وحكمة ونجاح منقطع النظير ويشيد به العالم أجمع .

وبدوره عبر الأنبا مرقس ، مطران شبرا الخيمة ، عن شكره وتقديره لحزب مستقبل وطن لجهوده الداعمة للدولة لما قام به فى الفترة الماضية لتوفير مساعدات للعمالة الغير منتظمة وتقديم المطهرات للقرى والمؤسسات، وأكد على أن الكنيسة وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثانى ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تمد يد العون للوطن واتخذت إجراءات كانت قاسية للاقباط فى فترة الأعياد ولكنها كانت ضرورية للحفاظ على الوطن ، وعبر عن سعادته بزيارته للحزب وأكد على وقوف الكنيسة بمسافة واحدة من جميع الأحزاب ولكنها تثمن ما يقوم به الحزب فى تقديم المساعدات الداعمة لجهود الدولة..ويدعو الجميع للاقتداء به .

وأكد المهندس كامل ميشيل ، عضو الأمانة العامة للحزب أن الكنيسة دائما تشجع على المشاركة والتواصل ولذلك توجد لجنة للعلاقات العامة داخل المجمع المقدس ومقررها نيافة الانبا بيمن ولفيف من الأساقفة ومن أهدافها تشجيع جميع أطياف الشعب المسيحي وبالخصوص للشباب والمرأة للمشاركة المجتمعية والحياة السياسية والتواصل مع الأحزاب والدولة .

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وفى نهاية اللقاء قدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق درع الحزب للأنبا مرقس تكريما لدوره الوطنى وقدم الأنبا مرقس الشكر للحزب وقيادته وهنأهم بحلول شهر رمضان الكريم .