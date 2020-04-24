شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة العالم الإسلامى توزع 4700 سلة غذائية لإغاثة متضررى كورونا بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت رابطة العالم الاسلامي بتقديم سلال غذائية لعدد 4700 اسرة يستفيد منها 18093 فردا في عدد 112 قرية في 13 محافظة في جمهورية مصر العربية ضمن اطار مساعدة المتضررين من جائحة فيروس كورونا.

وتتضمن السلال مواد غذائية من اجود الانواع في السوق المحلي المصرى، ويتم التوزيع مع الالتزام بالاشتراطات الصحية المقررة، حيث يتم التوزيع على ايام متعددة لعدم التزاحم.

ويستهدف المشروع الفئات التالية.. اسر الإيتام والأرامل

أسر المساعدات الإجتماعية، والعمالة اليومية والمتضرره من احداث كروونا، والمسنين والعجزة، والطلاب الوافدين للدراسة في مصر، وذلك بتنسيق مع الحكومة المصرية والجهات المعنية.

واكد مكتب رابطة العالم الاسلامى بالقاهرة، ان السلال الغذائية يصل وزنها ل 18 كيلو مواد غذائية مغلفة بشكل جيد تضم اطعمة ذات تصنيف متميز.

واوضح مكتب رابطة العالم الاسلامى بالقاهرة، ان التوزيع يتم على 10 ايام و 30 اسرة فى اليوم بحد اقصى لمنع التزاحم، وتوصيل السلال لبعض المستحقين منزليا.

وشدد مكتب رابطة العالم الاسلامى بالقاهرة، على مراعاة اشتراطات السلامة، من لبس الكمامات والقفاذات للموظفين والتعقيم المستمر والتباعد الجسدى.

وأعلن مكتب رابطة العالم الاسلامى بالقاهرة، عن توزيع السلال الغذائية بمناطق وقرى متعددة هى.. بنى مر اسيوط، لعدد 5 قرى و 200 أسرة و 950 فرد.

وتم التوزيع فى ديروط اسيوط فى التوزيع فى 4 قرى على 200 أسرة و 875 فرد مستحق، وفى كفر الدوار البحيرة وزعت المستحقات فى 6 قرى على 200 أسرى على 800 مستحق.

ووزعت المستحقات فى الجيزة فى 7 قرى على 200 أسرة بواقع 930 شخص، و فى الجيزة تم التوزيع فى 6 قرى أخرى لعدد 300 أسرة و 1154 مستحق.

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وفى الخمسة بالدقهلية تم التوزيع على عدد 5 قرى لعدد 200 أسرة تضم 930 مستحق، وفى ديو الوسطى تم الوزيع فى الدقهلية فى 4 قرى على 200 أسرة تضم 820 شخص، و فى ابو داود الدقهلية وزعت فى 5 قرى على 200 أسرة تضم 756 مستحقا، وفى مناطق اخرى بالدقهلية وزعت فى 6 قرى على 200 أسرة تضم 920 مستحقا.

و فى ابى كبير الشرقية تم التوزيع فى 5 قرى تضم 250 أسرة على 150 شخصا، و فى الهياتم بالغربية فى 4 قرى تضم 200 أسرة و 780 مستحقا، و فى دمنهور الوحش الغربية تم التوزيع فى 6 قرى على 200 قرية على 760 مستحقا، وفى العدوة بالفيوم تم التوزيع فى 5 قرى على 200 أسرة تضم 830 شخصا.

وقام المكتب الرئيسى لرابطة العالم الاسلامى فى القاهرة بالتوزيع على 2 منطقة لعدد 200 أسرة تضم 740 شخصا، وفى القاهرة تم التوزيع فى 5 مناطق أخرى لعدد 125 أسرة تضم 410 مستحقا.

وفى البرانية المنوفية بالتوزيع فى 6 قرى لعدد 250 أسرة تضم 960 شخصا، و فى المنيا وزعت فى 5 قرى على 200 أسرة ضمت 796 مستحقا، و فى بنى سويف وزعت فى 7 قرى على 200 أسرة على 810 شخصا.

وفى شندويل سوهاج فى التوزيع فى 5 قرى ضمت 300 أسرة ضمت 1116 مستحقا، وفى الزوامل كفر الشيخ تم التوزيع فى 5 قرى 200 أسرة ضمت 913 فردا، و فى الكوم الطويل كفر الشيخ وزعت فى 5 قرى على 275 أسرة ضمت 937 شخصا، و فى الرياض كفر الشيخ وزعت فى 4 قرى على 200 أسرة ضمت 756 مستحقا.