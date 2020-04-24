شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن البرلمان" للمواطنين: بالوعى نتخطى أزمة كورونا وعلينا الحفاظ على ما حققناه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن جميع مؤسسات الدولة تعاملت بخطوات استباقية مع أزمة فيروس كورونا، وهناك العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية التى اتخذتها بهدف منع تفشي الفيروس على أرض الواقع، مما يستوجب من المواطنين أن يكونوا على قدر المسئولية خاصة بعد إجراءات الحكومة الأخيرة بشأن الحظر أو التعايش مع الأزمة.

وناشد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، المواطنين بالحفاظ على المكتسبات التى تمت على أرض الواقع منذ بدء الأزمة، وعدم والحرص على تنفيذ التعليمات المنصوص عليها من قبل منظمة الصحة العالمية، وحزمة الإجراءات المتبعة من قبل الدولة لمنع تفشي الفيروس، لافتا إلى أن تخفيف إجراءات التعامل مع الأزمة بعض الشيء يجب أن يقابله حرص من المواطنين على تنفيذ التعليمات.

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وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة اتباع كافة التعليمات سواء، الأدوات الخاصة بالتعقيم، وعدم نزول الأشخاص إلا فى حالات الضرورة فقط، والمضطرين للنزول عليهم اتباع كافة التعليمات لاتخاذ احتياطات واجبة، مؤكدا أن كورونا أزمة وعى، المجتمعات الأكثر وعيا والتزاما فى نفس الوقت لن يتفشى الفيروس بها، وهناك العديد من النماذج من الدول المجاورة والمحيطة سواء من تعاملت بوعى أو تلك التى كان الاستهتار هو سيد الموقف بها.

جدير بالذكر أن المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء أكد أن الحكومة لا تتخذ أي إجراءات بالصدفة بل تدرس كافة القرارات والإجراءات بشكل دقيق، متابعا: قبل اتخاذ قرار تأخير فترة مد الحظر لساعة عقدنا اجتماعا لمدة ساعتين، من بينهم ساعة ونصف فقط يتم فيها مناقشة مدى إمكانية جعل فترة الحظر من الساعة 9 مساء بدلا من 8 مساء.