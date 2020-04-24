شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح برلمانى لإعادة النظر فى إغلاق المقاهى والمطاعم بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة لرئيس مجلس الوزراء لإعادة النظر فى بعض الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للمواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، وخاصة إغلاق المقاهي والكافيهات والمطاعم وصالات الجيم، لتأثر قطاعات كبيرة من العاملين فيها سلبًا، وذلك فى إطار عمل الحكومة لإعادة الحياة لطبيعتها تدريجيا، مع اتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية.

وقال طلعت: "لا أحد ينكر الجهود المخلصة والصادقة من الدولة المصرية في المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، وحجم التضحيات التى قدمتها الحكومة من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين دون أي إعتبارات لتحديات كبيرة تواجهها، مما جعلها النموذج الأفضل بالمقارنة مع العديد من الدول التى تأثرت بهذه الجائحة".

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وأضاف عضو مجلس النواب، أنه بالتوازي مع هذه الجهود كان وعي المواطنين حاضرًا نوعا ما، وعملت الأغلبية علي تطبيق الإجراءات الوقائية واتخاذ التدابير اللازمة وخاصة البقاء فى المنازل، ولكن مع مرور الوقت بدأت بعض التداعيات السلبية تظهر جراء بعض هذه الإجراءات وخاصة من جانب أصحاب المقاهي والكافيهات، وصالات الجيم والمطاعم، حيث التأثير السلبي علي أوضاعهم المعيشية تتزايد، لما تضمه من عدد كبير من العمال".

ولفت عضو مجلس النواب إلي أن تصريحات رئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، جراء إعادة الأوضاع لطبيعتها مع أتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية من جانب الجميع، مؤشر جيد علي التحرك في هذا الإطار وتلبية رغبة جموع العاملين المتضرريين في هذه القطاعات، مع التأكيد عليهم وإلزامهم بتنفيذ التدابير التى من شأنها لا تحقق أى تجمعات = قد تكون بيئة مناسبة لانتقال العدوي.