شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بإضافة القائمين على مواجهة الأوبئة إلى قانون صندوق الشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب طارق متولى، باقتراح تعديل على بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة ۲۰۱۸، بإصدار قانون إنشاء صندوق "شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم، على أن يتم إضافة جملة "وكل القائمين على مواجهة الجوائح والأوبئة الفيروسية للمادة الأولى من القانون، وذلك لما يبذلونه من جهود خاصة خلال الأزمة الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا".

وأوضح متولى، أن دور الأطباء وهيئات التمريض ومقدمي الخدمات الصحية لعلاج المصابين بـ كورونا لا يقل عن دور جميع مؤسسات الدولة في مواجهة الإرهاب، لذا يجب تقديم كل الدعم المادي والمعنوي لهم في هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها مصر، فى محاولة لرد ولو جزء من الجميل لهم

وتابع متولى:" الأطباء هم جنود هذه المعركة التي تخوضها الدولة لمحاصرة عدوى الكورونا بكل السبل ، وواجب علي كل طبيب أن يؤدي دوره على الوجه الأمثل، فلابد من توجيه كل الشكر والتقدير لأطباء مصر لدورهم الملموس في أزمة كورونا"، مؤكدا أنهم خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا ، وأن عبارات الشكر والثناء لا تستطيع أن تفي حقهم، لذا كان لزاما إضافتهم لهذا القانون.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التعديل ينص على إضافة تعريف القائمين على مواجهة الجوائح والأوبئة الفيروسية كالاتي : الأطباء وأطقم التمريض وكل من يقوم علي مواجهة الجوائح والأوبئة.

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