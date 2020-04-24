الحكومة تفتح الباب أمام التعاونيات للمشاركة في تصنيع الكمامات

بعد الترخيص لـ17 شركة لتصنيع الكمامات الواقية، فتحت الحكومة الباب أمام التعاونيات، للمشاركة في عملية التصنيع، لتلبية الطلب الداخلي، والتصدير في حالة تجاوز أعداد الكمامات المصنعة للطلب الداخلي عليها.

وفي ذات السياق، حصلت ثلاث تعاونيات بمدينة مراكش، على شهادة المطابقة لإنتاج الكمامات الواقية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لولاية جهة مراكش آسفي لتعبئة الموارد والإمكانيات وتوجيهها لدعم استراتيجية مكافحة جائحة “كورونا”.

ويتعلق الأمر بكل من تعاونية “ثمرات” وتعاونية “الطاووس” المتواجدتين بمنطقة المنارة، إضافة إلى تعاونية “جوهرة” الواقعة بمنطقة المحاميد.

وتفقد والي الجهة وعامل عمالة مراكش، كريم قسي لحلو، أمس الخميس، التعاونيات الثلاث خلال عملية انطلاق الإنتاج، مع تسليم رؤساء التعاونيات شهادات المطابقة للمواصفات المغربية الاجبارية بخصوص الكمامات الواقية الصادرة عن المعهد المغربي للتقييس “إيمانور”.

وتتجاوز الطاقة الإنتاجية الإجمالية لهذه الوحدات الثلاث، التي سبق لها الاستفادة من برامج دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، 8000 وحدة يوميا قابلة للتطوير.

وتفرض الحكومة شروط على وحدات التصنيع لمنحها الترخيص لإنتاج الكمامات، حيث سبق أن تم رفض طلب شركتين لدم مطابقتهما للمعايير، كما يتجه المغرب الآن نحو زيادة إنتاجه من الكمامات المصنوعة من الثوب والقابلة لإعادة الاستعمال لمرات عديدة.