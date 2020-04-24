أعلن فريق نهضة بركان إقامة مباراة افتراضية ضد فيروس كورونا، سيخصص دخلها من أجل مساعدة الأسر المتضررة من جائحة فيروس كورونا المتسجد.

وأشار الفريق البركاني، في بيان له، أن هذه المبادرة تأتي لتخفيف قدر المستطاع على بعضنا بعض، تلبيةً للواجب الإنساني، واستحضارا لقيَمنا التعاونية، والتكميلية.

ووجه فريق نهضة بركان الدعوة إلى الجميع بالإنخراط في هذه الخطوة كلٌّ من موقعة، وحسب طاقته بالإقبال المكثف على اقتناء تذاكر المباراة الإفتراضية الموجودة في مختلف المتاجر، والبقالة بمدينتنا والمساهمة.

وكان فريقا الرجاء، الوداد الرياضي سباقين إلى المبادرة نفسها، إذ طرحا تذاكر إلكترونية لمباراة افتراضية ضد فيروس كورونا، وخصصا مداخيلها لصندوق تدبير جائحة كورونا.