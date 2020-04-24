30 شهرا حبسا نافذا لـ 3 أشخاص توبعوا بتهم خرق حالة الطوارئ وتعنيف “قائد” في مدينة طانطان

قضت المحكمة الابتدائية في طانطان، أمس الخميس، بالحبس النافذ، والغرامة في حق 3 أشخاص، توبعوا بتهمة خرق حالة الطوارئ الصحية، وتعنيف رجل سلطة في المدينة نفسها.

وأدانت المحكمة المتهم الأول بسنتين حبسا نافذا، وغرامة قدرها 1000 درهم، و3 أشهر بالنسبة إلى باقي المتابعين مع أداء المتهم الأول تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم مع الصائر والاجبار في الأدنى.

ووجهت النيابة العامة للمتابعين تهم مخالفة الأوامر، والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية في إطار تدبير حالة الطوارئ، وإهانة موظف عمومي أثناء مزاولته مهامه، وارتكاب العنف ضده.

وتعود تفاصيل القضية، إلى نهاية الأسبوع الماضي، حيث تعرض قائد في مدينة طانطان لاعتداء أثناء فرض حالة الطواؤئ في المدينة، ما تسبب في نقله إلى المستعجلات، وتوقيف المشتبه فيهم.