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إسبانيا تسجل اليوم أدنى عدد من وفيات كورونا منذ شهر

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سارة الطالبي 0 تبليغ

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سجلت إسبانيا، اليوم الجمعة، أقل عدد من الوفيات بفيروس المستجد، منذ شهر.

وقالت وزارة الصحة الإسبانية إن البلاد سجلت، اليوم، الحد الأدنى من وفيات كورونا، خلال أكثر من شهر، حيث بلغ عدد المتوفين بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية 367 شخصا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 22524 شخصا.

وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة أن عدد الإصابات بكورونا ارتفع، اليوم، إلى 219764 إصابة مقارنة مع 213024 في اليوم السابق، بعد تسجيل أزيد من ستة آلاف إصابة جديدة.

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وعلى الرغم من تزايد أعداد المصابين، أعلنت الحكومة الإسبانية أنها تعتزم البدء في إنهاء إجراءات العزل العام، المتعلقة بفيروس كورونا، في النصف الثاني من شهر ماي المقبل.

وقال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانتشيز، خلال الأسبوع الجاري، أنه سيطلب من النواب تمديد حالة الطوارئ حتى التاسع من ماي المقبل، وتخفيف القيود ببطء، وبالتدريج، لضمان سلامة المواطنين، وأن السلطات سترفع قيود كورونا تدريجيا من 15 من شهر ماي المقبل.

وفرضت إسبانيا، ثاني دولة في العالم بعد أمريكا من حيث عدد الإصابات بالفيروس، إجراءات العزل العام للمرة الأولى في 14 مارس الماضي.

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