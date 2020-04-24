الحجر الصحي.. المصلي تطلق حملة رقمية بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة لتجنب العنف ضد النساء

من المرتقب أن تطلق وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة حملة تحسيسية رقمية بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وفي إطار برنامج التعاون البلجيكي، لتجنب كافة مظاهر العنف ضد النساء، والحيلولة دون تفاقمها في ظروف الحجر الصحي.
وتهدف الحملة المذكورة إلى بث رسائل تساعد في التغلب على الإكراهات النفسية، خلال مدة الحجر الصحي، والوعي بضرورة استثمار السياق الحالي، لتعزيز قيم العيش المشترك، والمسؤولية المشتركة بين الزوجين، وأيضا التذكير بأن العنف تجاه النساء، والفتيات مجرم وليس له مبرر في مختلف السياقات، وأنه في مثل هذه الظروف قد يكون مدعاة لتشديد العقوبات.
وأوضحت المصلي، في بيان، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، إثر اجتماع عن بعد للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرآسيا (الإسكوا)، أمس الخميس، أن الحملة الرقمية المذكورة شملت إعداد وصلات تحسيسية متنوعة، وهادفة، ستبث عما قريب في قنوات التلفزة والإذاعة، وكذا في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، كما تشمل رسائل توعوية، ستعمل على بثها مجموعة من الشخصيات، والمؤثرين، والفنانين، الذين تمت تعبئتهم في هذا الإطار.
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