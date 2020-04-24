شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تسجّل اليوم أقل حصيلة يومية لوفيات كورونا منذ شهر والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت إسبانيا اليوم وفاة 367 شخصا بكوفيد-19 في الساعات الـ24 الأخيرة، في أقل حصيلة يومية منذ شهر، ليصل إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 22 ألفا و524. وتعد إسبانيا بين الدول الأكثر تأثّرا بالفيروس في العالم وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها عن حصيلة يومية منخفضة بهذا المستوى منذ 22 مارس، بحسب وزارة الصحة. وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسبانيا 219 ألفا و764 إصابة.

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