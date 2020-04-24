الأهلي المصري.. 113 عاما من الهيمنة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحتفي أنصار الأهلي المصري من مختلف أنحاء الوطن العربي وقارة أفريقيا بمرور 113 عاما على ذكرى تأسيس النادي، الذي يمتلك صولات وجولات وأرقاما قياسية في مختلف البطولات وعلى الأصعدة كافة.

نجاح الأهلي لم يقتصر على المنافسات المحلية والقارية فحسب، بل امتد للصعيد العالمي، بعد أن تمكن بطل مصر من تسجيل عدد كبير من المشاركات في كأس العالم للأندية.

أرقام قياسية محلية

اكتسح فريق كرة القدم بالأهلي معظم البطولات المحلية منذ بدايتها في عشرينيات القرن الماضي وحتى وقتنا هذا، لا سيما الدوري المصري وبطولة الكأس بجانب السوبر.

الأهلي اعتلى منصة التتويج بالدوري المصري في 41 مرة سابقة، وهو رقم قياسي لم يسبقه إليه أي نادٍ داخل قارة أفريقيا، ويتفوق بفارق شاسع على غريمه الزمالك الوصيف بـ12 لقبا.

ويمتد تفوق الأهلي لبطولة الكأس المحلية أيضا، رغم ابتعاده عن منصة التتويج بها بشكل واضح خلال السنوات الأخيرة، إلا أن 36 لقبا كانت كافية لتربعه على عرش المتوجين بالمسابقة الأقدم في مصر.

وفي السوبر المصري، يبتعد الأهلي بصدارة الفرق الأكثر تتويجا باللقب في 11 مرة سابقة آخر في سبتمبر/أيلول الماضي بالفوز 3-2 على الزمالك صاحب الـ4 تتويجات.





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هيمنة قارية

رغم ابتعاد الأهلي عن منصة التتويج بالألقاب القارية منذ عام 2014، وتحديدا وقت أن توج بطلا لكأس الكونفدرالية، إلا أن نادي القرن ما زال متربعا على عرش القارة السمراء، بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه.

الأهلي حصد 20 لقبا قاريا منها 7 في القرن العشرين منحته جائزة أفضل نادٍ في القارة السمراء عن تلك الفترة، قبل أن يؤكد ريادته بـ13 لقبا خلال الألفية الحالية.

وتنوعت ألقاب "المارد الأحمر" القارية، ما بين 8 دوري أبطال أفريقيا و6 للسوبر القاري و4 لكأس الكؤوس، ولقب وحيد للكونفدرالية والأفروآسيوية، بفارق 7 ألقاب كاملة عن جاره وغريمه الزمالك.





المحافل الدولية

تتويجات الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا خلال القرن الحالي منحته المشاركة في كأس العالم للأندية خلال 5 مناسبات سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013.

وتبقى مشاركة الفريق في نسخة اليابان 2006 هي الأبرز على الإطلاق، بعد سلسلة من النتائج والمستويات المبهرة، التي توج بها بالحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفي شأن متصل، يحل الأهلي ثانيا في قائمة أكثر فرق العالم تتويجا بالألقاب القارية بعد ريال مدريد الإسباني المتصدر بـ26 لقبا، والذي انتزع الصدارة في عام 2016.