5 تطبيقات ذكية لمساعدتك في العبادة خلال رمضان

مع بداية شهر رمضان المبارك، يستعد المسلمون في سائر بقاع الأرض للقيام بتأدية فروضهم والتعبد لله خلال هذا الشهر الكريم.

وقد قدمت البوابة العربية للأخبار التقنية أبرز 5 تطبيقات للذكر ومواقيت الصلاة بمناسبة شهر رمضان المعظم.

المصلي

وتم تحديث تطبيق المصلي قبل حلول شهر رمضان المبارك، حيث أُضيفت خصائص ومزايا جديدة، تُيسّر على المستخدم خلال شهر رمضان أمور عبادته.

ويقدم التطبيق أوقات الصلاة ويحدد موقعك تلقائياً، كما يتيح لك اختيار تحديد وجهتك المفضلة لسماع مواعيد الأذان تبعاً للدولة التي تحددها، ويُظهر لك الوقت المتبقي لكل صلاة قادمة للاستعداد لها.

كما يقدم التطبيق ورد المحاسبة الذي يتيح لك في شاشته متابعة أذكار الصباح، وأذكار ما بعد الصلاة، وصلاة النوافل وقراءة ورد من القرآن وأداء الفرائض، مع إمكانية إضافة مهام أخرى قمت بإنجازها.

كما يوفر إمساكية رمضان للشهر بأكمله، للتعرف على مواقيت الصلاة خلال الشهر بالتاريخ الهجري والميلادي.

ويشمل التطبيق خدمة الأذان التي تتميز بالكثير من المزايا، وهي إمكانية اختيار الخلفية التي تظهر عند الأذان، كما يتيح التطبيق قائمة متعددة من أصوات المؤذنين؛ لسماع صوت الأذان بصوت المؤذن الذي تحبه، وضبط تنبيهات الأذان والإقامة قبل وقت الصلاة.

ويتضمن التطبيق وِرد القرآن الذي يتيح تحديد القراءات اليومية (جزء، حزب، ربع، صفحة، سورة)، وإعداد تنبيه ليذكرك بقراءة وردك اليومي.

كما يقدم التطبيق خدمة تحديد اتجاه القبلة من خلال 4 طرق تساعدك على تحديد القبلة، وذلك بهدف تمكين المستخدم من تحديد اتجاه قبلته بأي طريقة تناسبه، وهي: البوصلة، والشمس والقمر، والظل، والقبلة بالخريطة.

والتطبيق متاح مجاناً لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، ومتاح لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

ذكر





يسهل عليك تطبيق "ذكر" الوصول إلى جميع الأذكار والأدعية المهمة في القرآن والسنة، كما يقدم الأذكار صوتياً للاستماع إليها، ويتيح لك الحصول على الإشعارات خلال اليوم ليذكرك بها.

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وتضم شاشة قراءة الأذكار قائمة أفقية بسيطة تتيح لك تكبير الخط أو تصغيره بكل سهولة، كما يدعم التطبيق الوضع الداكن؛ ما يوفر لك قراءة ليلية أكثر راحة للعين.

ويقدم لك التطبيق نافذة الفوائد التي تمدك بفوائد عن الذكر والذاكرين لتكون لك عظة وترغّبك في الذكر، كما يمكنك مشاركتها بسهولة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي مع الأصدقاء والعائلة.

التطبيق متاح مجاناً لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، ومتاح لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

Ramadan Times 2020





يدعم تطبيق "Ramadan Times 2020" العديد من الميزات التي تساعدك في وضع جدول يومي خلال شهر رمضان لمواقيت الصلاة، وقراءة القرآن والأذكار والأدعية، بالإضافة إلى تحديد القبلة، وعداد التسبيح، وإمساكية رمضان، كما يتيح لك التطبيق حساب الزكاة بالطريقة الصحيحة.

التطبيق متاح مجاناً لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، ومتاح لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

الأذان

يساعدك تطبيق "الأذان" في تحقيق الانضباط والحفاظ على الصلاة في أوقاتها، من خلال عرض مواقيت الصلاة وفقاً لموقعك تلقائياً، وعرض الوقت المتبقي لكل صلاة، كما يتيح لك تحديد اتجاه القبلة بسهولة.



ويتيح لك التطبيق تتبع أداء صلاتك عن طريق تسجيلها داخل ميزة "كتاب الصلاة" بطريقة سهلة، وتتبع تقدُّمك والتزامك، مع الرسوم البيانية التفصيلية والجداول الزمنية.

التطبيق متاح مجاناً لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، ومتاح لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

مسلم برو





يقدم لك تطبيق "مسلم برو" مواقيت صلاة دقيقة بناءً على موقعك الحالي، كما يحتوي على القرآن بالكامل بالنصوص العربية والترجمات والتلاوات الصوتية، وكذلك الأذكار والأدعية.

ويتيح لك التطبيق الحصول على تنبيهات بصرية وصوتية للأذان، مع الكثير من أصوات المؤذنين للاختيار من بينها، وإمساكية شهر رمضان بالكامل، كما يدعم بوصلة متحركة للقبلة وخريطة توضح لك اتجاه مكة المكرمة.

التطبيق متاح مجاناً لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، ومتاح لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.