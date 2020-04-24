إسبانيا تسجل أقل وفيات يومية بكورونا في أكثر من شهر

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صورة أرشيفية قالت إسبانيا اليوم الجمعة إن حصيلة الوفيات اليومية بفيروس كورونا انخفضت لأدنى مستوى خلال أكثر من شهر حيث بلغت 367 شخصا في الأربع والعشرين ساعة الماضية. وذكرت وزارة الصحة أن هذا يرفع إجمالي الوفيات إلى 22524 شخصا مقارنة مع 22157 في اليوم السابق. وارتفع عدد الإصابات الكلي بالمرض إلى 219764 إصابة مقارنة مع 213024 في اليوم السابق.

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