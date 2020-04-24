شكرا لقرائتكم الصحة العالمية: مكافحة الملاريا قد تعود 20 عاماً للوراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حذرت منظمة الصحة العالمية الآن من أن المعركة ضد الملاريا في جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا، حيث يقتل المرض بالفعل مئات الآلاف من الأشخاص سنوياً، يمكن أن تتراجع لمدة 20 عاماً حيث تركز البلدان طاقاتها ومواردها لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

جاء التحذير قبل يوم الملاريا العالمي، يوم السبت. لا تزال الملاريا من أكثر الأمراض فتكاً في البلدان منخفضة الدخل.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن التوقعات الجديدة تشير إلى أنه في أسوأ السيناريوهات يمكن أن يموت 769 ألف شخص بسبب الملاريا في جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا هذا العام مع توقف حملات مكافحتها. هذا أكثر من ضعف عدد القتلى في آخر إحصاء مفصل قبل عامين، عندما مات أكثر من 360 ألف شخص، وسيكون أسوأ أرقام في المنطقة منذ عام 2000.

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وقالت ماتشيديسو مويتي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا، يوم الخميس: "يجب ألا نعيد عقارب الساعة إلى الوراء".

في حين أن خبراء الصحة يعربون عن مخاوفهم من أن جائحة فيروس كورونا يمكن أن يؤدي إلى تآكل المعركة العالمية ضد العديد من الأمراض، فإن جنوب الصحراء الكبرى هي الأكثر تضرراً من الملاريا. قالت منظمة الصحة العالمية إن لديها 93% من حالات العالم و94% من الوفيات في 2018. كانت الوفيات بشكل رئيسي من الأطفال دون سن الخامسة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن هناك بالفعل "اضطرابات شديدة" في حملات مكافحة الملاريا والحصول على أدوية مكافحة الملاريا في إفريقيا.