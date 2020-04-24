تسجيل 15 وفاة و211 إصابة جديدة بكورونا في الفيليبين وتمديد العزل العام في مانيلا

أكّدت وزارة الصحة الفيليبينيّة في بيان، أنّ "تسجيل 211 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و15 وفاة، فيما تعافى 40 شخصًا". وبهذا يرتفع العدد الكلّي للإصابات إلى 7192 حالة والوفيات إلى 477، وحالات الشفاء إلى 762 شخصًا.
في سياق متّصل، أعلن رئيس الفيليبين رودريغو دوتيرتي "تمديد إجراءات العزل العام في العاصمة مانيلا حتّى 15 أيار المقبل"، في محاولة للسيطرة على انتشار الفيروس، لكن سيجري تخفيف الإجراءات في مناطق تشهد معدّلات خطورة أقل.
وأصبحت الفيليبين ثالث بلد، بعد الصين وإيطاليا، يطبّق إجراءات عزل عام مشدّدة وحجرًا صحيًّا في المنازل، على الرغم من أنّها لم تشهد سوى أعداد قليلة من حالات العدوى والوفاة مقارنةً بالبلدان الّتي اتّخذت إجراءات مماثلة. وفرضت الفيليبين قيودًا على الهجرة والسفر والتجارة والتجمعات في 12 آذار الماضي، بعد خمسة أيام من تسجيل أوّل حالة انتقال محلّي للمرض، من ثمّ مدّدت هذه الإجراءات. وأغلقت حدودها أمام الجميع باستثناء الفيليبينيّين العائدين من الخارج.
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