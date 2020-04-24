أفاد مراسل "النشرة" في سوريا، بأنّ "الأرمن الأرثوذكس في سوريا أحيوا ذكرى المئة وخمسة أعوام على الإبادة الأرمنية، بقداس في كنيسة مار سركيس للأرمن الأرثوذكس في دمشق، بحضور عدد من مطارنة الأرمن الأرثوذكس وعدد من المسؤولين السوريين".
وذكر أنّ "الصلاة أُقيمت على نيّة من قُتل على يد القوات التركية، ووُضعت أكاليل من الورد على النصب التذكاري للإبادة الأرمنية"، مشيرًا إلى أنّ "الصلاة اقتصرت على عدد من رجال الدين والمسؤولين، تنفيدًا للإجراءات الإحترازيّة لمواجهة فيروس "كورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الأرمن الأرثوذكس في سوريا أقاموا قداسا إحياء لذكرى الإبادة الأرمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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