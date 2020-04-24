النشرة: الأرمن الأرثوذكس في سوريا أقاموا قداسا إحياء لذكرى الإبادة الأرمنية

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​، بأنّ "الأرمن الأرثوذكس في سوريا أحيوا ذكرى المئة وخمسة أعوام على ​الإبادة الأرمنية​، بقداس في كنيسة مار سركيس للأرمن الأرثوذكس في دمشق، بحضور عدد من مطارنة الأرمن الأرثوذكس وعدد من المسؤولين السوريين".

وذكر أنّ "الصلاة أُقيمت على نيّة من قُتل على يد ​القوات التركية​، ووُضعت أكاليل من الورد على النصب التذكاري للإبادة الأرمنية"، مشيرًا إلى أنّ "الصلاة اقتصرت على عدد من رجال الدين والمسؤولين، تنفيدًا للإجراءات الإحترازيّة لمواجهة فيروس "كورونا".