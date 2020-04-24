التأم المجلس الاعلى للدفاع في القصر الجمهوري في بعبدا في الاولى والنصف من بعد ظهر اليوم، بدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لمتابعة آخر التطورات والإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا.
حضر الاجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، ووزراء: المالية غازي وزني، والخارجية والمغتربين ناصيف حتي، والداخلية والبلديات محمد فهمي، والاقتصاد والتجارة راوول نعمة، والعدل ماري كلود نجم، والاشغال العامة والنقل ميشال نجار، والصحة العامة حمد حسن.
كما حضر الاجتماع كل من: قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، مدير عام قوى الأمن الداخلي عماد عثمان، مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، أمين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الاسمر، المستشار الأمني والعسكري الرئيس الجمهورية العميد المتقاعد بولس مطر، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن انطوان منصور، مدير المعلومات في المديرية العامة للأمن العام العميد منح صوايا، رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، مساعد مدير عام أمن الدولة العميد سمير سنان، والوزير السابق المستشار القانوني لوزارة الدفاع المحامي ناجي البستاني.
ومن المقرر، ان يرفع المجلس انهاء الى مجلس الوزراء بتمديد التعبئة العامة، على ان يتخذ قرارات تبقى سرية وفقا لنص القانون.
كانت هذه تفاصيل خبر المجلس الاعلى للدفاع ملتئم في بعبدا برئاسة عون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.