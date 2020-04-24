المجلس الاعلى للدفاع ملتئم في بعبدا برئاسة عون

التأم ​المجلس الاعلى للدفاع​ في ​القصر الجمهوري​ في ​بعبدا​ في الاولى والنصف من بعد ظهر اليوم، بدعوة من ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، لمتابعة آخر التطورات والإجراءات للحد من انتشار ​فيروس كورونا​.

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حضر الاجتماع رئيس ​مجلس الوزراء​ الدكتور ​حسان دياب​، نائب رئيس ​الحكومة​ وزيرة الدفاع الوطني ​زينة عكر​، ووزراء: المالية ​غازي وزني​، والخارجية والمغتربين ​ناصيف حتي​، والداخلية و​البلديات​ ​محمد فهمي​، و​الاقتصاد​ والتجارة ​راوول نعمة​، و​العدل​ ​ماري كلود نجم​، والاشغال العامة والنقل ​ميشال نجار​، و​الصحة العامة​ ​حمد حسن​.

كما حضر الاجتماع كل من: قائد ​الجيش​ ​العماد جوزاف عون​، المدعي العام التمييزي القاضي ​غسان عويدات​، المدير العام ل​رئاسة الجمهورية​ الدكتور ​انطوان شقير​، المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​، مدير عام ​قوى الأمن الداخلي​ ​عماد عثمان​، مدير عام ​أمن الدولة​ ​اللواء طوني صليبا​، أمين عام ​المجلس الأعلى للدفاع​ اللواء الركن محمود الاسمر، المستشار الأمني والعسكري الرئيس الجمهورية العميد المتقاعد ​بولس مطر​، مفوض الحكومة لدى ​المحكمة العسكرية​ القاضي ​بيتر جرمانوس​، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن ​انطوان منصور​، مدير المعلومات في ​المديرية العامة للأمن العام​ العميد منح صوايا، رئيس ​فرع المعلومات​ في ​قوى الامن الداخلي​ العميد خالد حمود، مساعد مدير عام أمن الدولة العميد ​سمير سنان​، والوزير السابق المستشار القانوني ل​وزارة الدفاع​ المحامي ​ناجي البستاني​.

ومن المقرر، ان يرفع المجلس انهاء الى مجلس الوزراء بتمديد التعبئة العامة، على ان يتخذ قرارات تبقى سرية وفقا لنص القانون.

