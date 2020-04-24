الصحة الإيرانية: 88 وفاة و1168 إصابة جديدة بكورونا ما يرفع إجمالي عدد الحالات إلى 88194

كشف المتحدّث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبّي ال​إيران​ي كيانوش جهانبور، أنّ "خلال الساعات الـ24 الماضية، تمّ تسجيل 1168 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في إيران إلى 88 ألفًا و194 حالة لغاية الآن، بينهم 3121 مصابًا في وضع حرج".

وأوضح في تصريح صحافي، أنّ "عدد المتعافين من الفيروس بلغ 66 ألفًا و596 شخصًا لغاية الآن، ولكن للأسف توفي 88 شخصًا آخر خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 5297 شخصًا"، لافتًا إلى أنّ "399 ألفًا و927 شخصًا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بـ"کوفید 19" في أنحاء البلاد حتّى الآن".