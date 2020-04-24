دياب: في شهر الخير والبركات نتضرع إلى الله أن يحمي لبنان وشعبه

اشار رئيس ​مجلس الوزراء​ الدكتور ​حسان دياب​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ بمناسبة ​شهر رمضان​ المبارك، الى انه "‏في شهر الخير والبركات، نتضرع إلى الله أن يحمي ​لبنان​ وشعبه لنعبر إلى الخلاص الذي نتمناه قريبا، كل رمضان وأنتم بخير". إضغط للمزيد

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