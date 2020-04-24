المجلس الاعلى للدفاع يرفع انهاء للحكومة بتمديد التعبئة لمدة اسبوعين وتخفيف اجراءات بعض القطاعات

رفع ​المجلس الاعلى للدفاع​ الذي اجتمع في ​القصر الجمهوري​ في ​بعبدا​ في برئاسة ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، انهاء الى ​مجلس الوزراء​ بتمديد التعبئة العامة لاسبوعين على أن تترافق مع تخفيف الاجراءات تباعا في بعض القطاعات.

وحضر الاجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، ووزراء: المالية غازي وزني، والخارجية والمغتربين ناصيف حتي، والداخلية والبلديات محمد فهمي، والاقتصاد والتجارة راوول نعمة، والعدل ماري كلود نجم، والاشغال العامة والنقل ميشال نجار، والصحة العامة حمد حسن.

كما حضر الاجتماع كل من: قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، مدير عام قوى الأمن الداخلي عماد عثمان، مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، أمين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الاسمر، المستشار الأمني والعسكري الرئيس الجمهورية العميد المتقاعد بولس مطر، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن انطوان منصور، مدير المعلومات في المديرية العامة للأمن العام العميد منح صوايا، رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، مساعد مدير عام أمن الدولة العميد سمير سنان، والوزير السابق المستشار القانوني لوزارة الدفاع المحامي ناجي البستاني.

