شعبة المعلومات كمنت في ضهر البيدر لعصابة سرقة سيارات وأوقفت عددا من أفرادها

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّه "حصلت في الآونة الأخيرة عمليّات سرقة عدّة، طالت بخاصّة سيارات نوع "هيونداي توكسون" ضمن مناطق عدّة في ​محافظة جبل لبنان​"، لافتةً إلى أنّ "على الأثر، باشرت ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها وكثّفت دورياتها، ونصبت الكمائن على جميع المسالك المحتمَل استخدامها من قبل هذه العصابات لنقل السيارات المسروقة إلى ​البقاع​".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بتاريخ 17 نيسان 2020، وبنتيجة عمليّات الرصد والمراقبة الّتي قامت بها القوة الخاصة في الشعبة، اشتبهت بسيارة نوع "هيونداي توكسون" متوجّهة من محافظة جبل لبنان الى البقاع"، مبيّنةً أنّ "بناءً عليه، جرت عمليّة ملاحقة لهذه السيارة وصولًا إلى ​ضهر البيدر​، ونصبت هذه القوة مكمن محكمًا في المكان المذكور، نَتج عنه ضبط السيارة وتوقيف من بداخلها وهم كلّ من اللبنانيّين: "ه. ض." (مواليد عام 1980)، "م. ض." (مواليد عام 1986) و"س. أ." (مواليد عام 1990)".

وذكرت المديرية أنّه "تبيّن أنّ السيارة الّتي كانوا على متنها مسروقة من ​برج حمود​ بالليلة ذاتها، وأنّ الأوّل والثاني من أصحاب السوابق الجرميّة بقضايا ​مخدرات​ وتزوير وسرقة"، مشيرةً إلى أنّ "بالتحقيق معهم، اعترفوا أنّهم يشكّلون عصابة لسرقة السيارات، وبقيامهم بنقل سيارتين مسروقتين سابقًا من محافظة جبل لبنان إلى منطقة الهرمل، مقابل مبلغ 1,500,000 ليرة لبنانية عن كلّ سيارة".

وأفادت بأنّ "السيارة المسروقة سُلّمت لصاحبها، وأُجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين، وأودعوا المرجع المختص بناءً على إشارة ​القضاء​، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورّطين في القضيّة".