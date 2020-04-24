موسى: الإبادة الأرمنية أمر مدان ومطلوب الاعتراف بالمسؤولية وطلب الصفح

اشار عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​ميشال موسى​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "​الإبادة الأرمنية​ كما كل الإبادات في التاريخ البشري أمر مدان ووصمة سوداء على ضمير الامم". وشدد موسى على ان "مطلوب الاعتراف بالمسؤولية وطلب الصفح والاتعاظ. فحياة الناس والمجموعات ليست للمآرب والمكاسب السياسية". إضغط للمزيد

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