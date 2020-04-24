النشرة: وصول العيادة الطبية النقالة إلى رياق وإجراء فحوصات واستشارات عدة

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في زحلة أنّ "استكمالًا للحملة الّتي أطلقها رئيس "التيار الوطني الحر" النائب ​جبران باسيل​ لمواجهة فيروس "كورونا"، وصلت العيادة الطبيّة النقّالة إلى رياق اليوم، حيث أُجريت فحوصات واستشارات طبيّة عدّة في البلدة، الّتي سبق وأعلنت منها أولى الإصابات بـ"كورونا" فيها في قضاء زحلة، مع الإشارة إلى الشفاء التام لتلك الإصابات".

وأوضح أنّه "تمّ التشديد على أهميّة الوقاية والتزام المنازل، بالإضافة إلى التضامن والتكافل بمواجهة هذا العدو الخفي".