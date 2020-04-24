الخليل هنأ بحلول رمضان: لننسى أنانياتنا وننتشل معا هذا الوطن من مستنقع الأزمات

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​أنور الخليل​، إلى أنّ "لمناسبة بدء الشهر الكريم، أتقدّم من ال​لبنان​يّين عامةً، مقيمين ومغتربين، ومن الطوائف الإسلامية الكريمة بالتهنئة بحلول ​شهر رمضان​ الكريم، وأشاركهم الدعاء والصلاة بأن يحلّ هذا الشهر المبارك على لبنان وعلى أمّتنا العربيّة والإسلاميّة بالخير، وقد زالت الغيوم السوداء الّتي تلفّ البلاد وهدأت الأنواء الّتي تعصف بالمنطقة، وزال الوباء وما سبب من بلاء".

وأشار في تصريح، إلى "أنّني أتوسّل الله الكريم أن نستلهم جميعًا فضائل هذا الشهر الجامع الموحّد، فنُغلّب وحدة الكلمة ومحبّة الوطن، والعمل تحت مظلّة الإيمان وننسى أنانيّاتنا الخاصّة، لنَنتشل معًا هذا الوطن من مستنقع الأزمات القاسية الإقتصاديّة والماليّة والإجتماعيّة، ونعيد بحزمٍ وتصميم للمواطنين سُبل العيش الكريم والراحة والإطمئنان الّتي هي حقوقٌ علينا كمسؤولين أن نحترمها ونوفرها لهم ولأجيالنا الصاعدة".