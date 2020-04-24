افرام: أزمة كورونا برهنت أن قطاعي الصناعة والزراعة هما من أهم القطاعات

أشار رئيس لجنة الاقتصاد النائب نعمة افرام خلال اجتماع لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية في مجلس النواب، الى أن اللجنة اجتمعت بصفتين، صفة التخطيط وصفة الصناعة، مستضيفة وزير الصناعة الذي عرض خطته الطويلة الأمد، ومن ضمنها الخطة السريعة التي تساعد على تخفيف الوجع الذي يعانيه قطاع الصناعة في ظل الازمة الراهنة وفي ظل تدهور الوضع المعيشي لدى المواطن ال​لبنان​ي.

ونوه افرام بالجهد المبذول من قبل قطاع الصناعة في الاستمرار ومقاومة الانهيار بشتى الطرق، وبحرص ​وزارة الصناعة​ على وقوفها الى جانب الصناعيين مع النواب المعنيين للوصول الى خطة متماسكة نحو زيادة الناتج القومي اللبناني. أضاف: من ناحية الصناعة، سنتمكن من القول بعد خمس سنوات أن لبنان أصبح يحقق حوالي 12 الى 15% من الناتج القومي وأن لبنان بلد صناعي كما كان في التاريخ القديم والمتوسط قبل الحرب الأهلية، حيث كانت الصناعة تشكل حوالي 25% من الناتج القومي.

واعتبر افرام أن أزمة ​كورونا​ برهنت أن قطاعي الصناعة و​الزراعة​ هما من أهم القطاعات التي تستوعب النزاعات ومربوطة مباشرة ب​الأمن​ القومي، لذلك سيتم النظر لهما بمنظار جديد، والخطة ستصبح جاهزة بلمساتها الاخيرة لتكون ضمن الخطة الشاملة ل​مجلس الوزراء​، مطالباً بتغيير جوهري في النظرة الاقتصادية من غير عودة الى الماضي.

وعن ارتفاع سعر ​الدولار​ مقابل ​الليرة اللبنانية​، لفت افرام الى ان أزمة ارتفاع الدولار في اليومين الماضيين أمر غريب، وكأن هناك من يتلاعب بالعملة. ودعا اللبنانيين الى تجنب الخوف وعدم خلق حالة من الهلع، لان سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية سوف يعاود الانخفاض، خاصة أن لبنان أصبح على مشارف انتهاء التعبئة العامة بعد ما استطاع النجاج في التصدي لكورونا.

وعن موضوع الصناديق، لفت افرام الى انها لا تشكل عبئاً مالياً على ​الدولة​، إنما هي توظيفات بمردود عالي لأنها موظفة لمواد أولية لا استهلاكية مستوردة، مشدداً على ضرورة التخفيف من استيراد المواد المعدة للاستهلاك مباشرة ليصار الى التركيز على شراء مواد أولية