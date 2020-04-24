محافظ البقاع تابع اوضاع المصابين في رياق: التزام الحجر المنزلي

تابع ​محافظ​ ​البقاع​ القاضي ​كمال ابو جوده​ الاوضاع الصحية لثلاثة مواطنين من ​بلدة رياق​ الذين ثبتت اصابتهم ب​فيروس كورونا​، مع رئيس مجلس ادارة ​مستشفى الهراوي الحكومي​ في زحلة الدكتور نقولا معكرون. واكد معكرون ان هؤلاء المصابين تم عزلهم لمدة ثلاثة أيام داخل قسم كورونا في ​مستشفى زحلة​ الحكومي، وقد غادروه، وينفذون حاليا الحجر داخل منزلهم في رياق، كون حالتهم الصحية مستقرة ولا تستدعي بقاءهم في المستشفى.

كما تابع ابو جوده مع رئيس ​بلدية رياق​ ​حوش حالا​ الدكتور جان معكرون مسألة هؤلاء المواطنين وأعطى توجيهاته لمتابعة المصابين والتأكد من التزامهم ​الحجر المنزلي​ وعدم احتكاكهم مع الآخرين، علما انه اجري عدد من فحوصات ال PCR لمواطنين من داخل البلدة في محاولة لاحتواء الفيروس وعدم انتشاره.

وشدد ابو جوده على "ضرورة التزام المواطنين بقرار التعبئة العامة، لاننا ما زلنا في مرحلة الخطر ولم يتم احتواء الوباء كليا".

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