درويش لوزير الصناعة: دعم صناعة الألبسة والمفروشات في طرابلس أولوية

طالب النائب ​علي درويش​ وزير الصناعة ​عماد حب الله​ خلال جلسة ​لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط​ صباح اليوم المخصصة للاستماع الى خطة ​وزارة الصناعة​ للمرحلة المقبلة، بإيلاء الصناعات في ​طرابلس​ وخاصة صناعة الألبسة والمفروشات أولوية ضمن عمل الوزارة عبر دعم الوزارة لها واجتراح حلول لإعادة توجيه اليد العاملة في طرابلس بما يتناسب والواقع الحالي.

كما دعا ​لجنة الاقتصاد​ والتخطيط الى اطلاق مبادرة اتجاه ​مصرف لبنان​ و​جمعية المصارف​ ونقابة الصيارفة لضبط سعر الصرف في السوق.

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