طالب النائب علي درويش وزير الصناعة عماد حب الله خلال جلسة لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط صباح اليوم المخصصة للاستماع الى خطة وزارة الصناعة للمرحلة المقبلة، بإيلاء الصناعات في طرابلس وخاصة صناعة الألبسة والمفروشات أولوية ضمن عمل الوزارة عبر دعم الوزارة لها واجتراح حلول لإعادة توجيه اليد العاملة في طرابلس بما يتناسب والواقع الحالي.
كما دعا لجنة الاقتصاد والتخطيط الى اطلاق مبادرة اتجاه مصرف لبنان وجمعية المصارف ونقابة الصيارفة لضبط سعر الصرف في السوق.
كانت هذه تفاصيل خبر درويش لوزير الصناعة: دعم صناعة الألبسة والمفروشات في طرابلس أولوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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