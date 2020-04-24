اشارت ​وزيرة الاعلام​ الدكتورة ​منال عبد الصمد​ نجد في تصريح لها عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى اننا "نستقبل رمضان هذا العام في ظل ظروف صعبة صحيا واقتصاديا واجتماعيا، ويتزامن التوقيت مع ذكرى مجزرة الأرمن التي ندينها كما ندين كل الجرائم التي تستهدف المدنيين والأبرياء. عل بدء هذا الشهر الفضيل أن يجلب معه خاتمة لهذه الظروف الاستثنائية ويعيده الله على الجميع ب​الصحة​ والخير".

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كانت هذه تفاصيل خبر عبد الصمد هنأت بحلول شهر رمضان ودانت الجرائم بحق المدنيين في ذكرى مجزرة الارمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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