النشرة: تسجيل حالة كورونا في زبدين بالنبطية لشخص عائد من لندن وكان يمارس الحجر الذاتي

أفادت مصادر طبيّة لـ"النشرة" بأنّه "تمّ اكتشاف حالة إصابة بفيروس "كورونا" في بلدة زبدين بقضاء النبطية، وهي لشخص لم يكن في لبنان إنّما أتى من لندن"، مشيرةً إلى أنّ "الشخص المذكور لم يقم بالإتصال المباشر بالمواطنين منذ عودته، وهو التزم بالإجراءات الوقائيّة والحجر ولم يشكّل أي خطر على الآخرين".
وكانت قد أعلنت وزارة الصحة العامة في بيان، "تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، رفعت العدد التراكمي للإصابات منذ بداية الأزمة في 21 شباط الماضي، إلى 696 اصابة". ولفتت إلى أنّه "تمّ تسجيل 6 حالات بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية، من بينها 5 لمخالطين حالات معروفة، كما تمّ تسجيل حالتَين بين الوافدين، كانتا قد وصلتا إلى لبنان بعد إغلاق المطار".
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