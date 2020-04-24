النشرة: تسجيل حالة كورونا في زبدين بالنبطية لشخص عائد من لندن وكان يمارس الحجر الذاتي

أفادت مصادر طبيّة لـ"النشرة" بأنّه "تمّ اكتشاف حالة إصابة بفيروس "كورونا" في بلدة ​زبدين​ ب​قضاء النبطية​، وهي لشخص لم يكن في ​لبنان​ إنّما أتى من لندن"، مشيرةً إلى أنّ "الشخص المذكور لم يقم بالإتصال المباشر بالمواطنين منذ عودته، وهو التزم بالإجراءات الوقائيّة والحجر ولم يشكّل أي خطر على الآخرين".

وكانت قد أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في بيان، "تسجيل 8 ​حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، رفعت العدد التراكمي للإصابات منذ بداية الأزمة في 21 شباط الماضي، إلى 696 اصابة". ولفتت إلى أنّه "تمّ تسجيل 6 حالات بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية، من بينها 5 لمخالطين حالات معروفة، كما تمّ تسجيل حالتَين بين الوافدين، كانتا قد وصلتا إلى لبنان بعد إغلاق المطار".