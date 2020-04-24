الرئيسة الجديدة لادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية اقسمت اليمين امام الرئيس عون

اقسمت الرئيسة ​الجديدة​ لادارة الموظفين في ​مجلس الخدمة المدنية​ السيدة جاكلين يعقوب بطرس اليمين امام ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ عند الواحدة من بعد ظهر اليوم في ​قصر بعبدا​ وذلك في حضور رئيس ​مجلس الوزراء​ الدكتور ​حسان دياب​. وحضر جلسة القسم رئيس ​مجلس الشورى​ القاضي فادي الياس، ورئيس ​ديوان المحاسبة​ القاضي محمد بدران ورئيسة مجلس الخدمة المدنية القاضية فاطمة الصايغ، ورئيس ادارة ​التفتيش المركزي​ ​القاضي جورج عطية​، ومدير عام ​رئاسة الجمهورية​ الدكتور ​انطوان شقير​.

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ورددت السيدة بطرس القسم الاتي: "اقسم بالله العظيم بان اؤدي واجباتي بامانة واستقلال واخلاص وان اكون حريصة على تطبيق القوانين والانظمة وان احافظ على اسرار الوظيفة وكرامتها" .

وتمنى ​الرئيس عون​ والرئيس دياب التوفيق للسيدة بطرس في مسؤولياتها الجديدة.

وكان مجلس الوزراء عين السيدة بطرس رئيسة لادارة الموظفين في 9 نيسان الجاري خلفا للدكتور انطوان جبران الذي احيل على التقاعد.