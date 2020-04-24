4 مصابين لبنانيين بكورونا من أصل 215 حالة سجلت خلال آخر 24 ساعة في الكويت

اعلن المتحدث الرسمي باسم ​وزارة الصحة​ في ​الكويت​ عبدالله السند انه وقوفا على آخر تطورات ومستجدات مرض ​فيروس كورونا​ ‪"COVID19" في دولة الكويت، فقد بلغ عدد ال​حالات​ التي ثبتت إصابتها بمرض فيروس كورونا ‪"COVID19" خلال ال 24 ساعة الماضية 215 حالة.

واعلن انه بلغ عدد الحالات المرتبطة بالسفر منها 7 حالات، وجميعها لمواطنين كويتيين، مرتبطة بالسفر للمملكة المتحدة، قدمت ضمن المرحلة الثانية من رحلات الإجلاء الجوي.

ولفت الى انه بلغ عدد الحالات المخالطة لحالات ثبتت إصابتها بالكورونا 198 ‪ حالة، 8 حالات منها لمواطنين كويتيين، و 4 حالات لمقيمين من الجنسية اللبنانية، و85 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و31 حالات لمقيمين من الجنسية المصرية، و25 حالة لمقيمين من الجنسية الباكستانية، و 25 حالات لمقيمين من الجنسية البنغلادشية، و 5 حالات لمقيمين من الجنسية النيبالية, و4 حالات لمقيمين من الجنسية السيريلانكية، و3 حالات من غير محددي الجنسية, و3 حالات لمقيمين من الجنسية الإيرانية، وحالة لمقيم من الجنسية ​السعودية​، وحالة لمقيم من الجنسية الأردنية، وحالة لمقيم من الجنسية السورية، وحالة لمقيم من الجنسية السودانية، وحالة لمقيم من الجنسية الأميركية.