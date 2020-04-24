اعلنت ​كهرباء زحلة​ في بيان لها ان الفرق الفنية التابعة لها نجحت فجر اليوم من استبدال المحول الرئيس الذي انفجر مساء امس جراء اصابته باطلاق النار الذي حصل في اشكال منطقة المرج يوم امس، وعادت ​الكهرباء​ بشكل طبيعي الى المنطقة التي تتغذى منه.

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كانت هذه تفاصيل خبر اصلاح المحول الرئيسي في كهرباء زحلة وعودة التيار بشكل طبيعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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