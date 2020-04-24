نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان سلمت نعمة مذكرة بمطالبها

زار رئيس نقابة عمال المخابز في ​بيروت​ و​جبل لبنان​ شحادة المصري ​وزارة الاقتصاد​ حيث التقى الوزير ​راوول نعمة​ في مكتبه في الوزارة، وتم التداول في أوضاع عمال الافران و"معاناتهم الاجتماعية وحرمانهم من حقوقهم المشروعة التي نصت عليها القوانين المرعية الإجراء، وعدم تطبيق ​قانون العمل​ عليهم منذ صدور القانون عام 1946".

وسلم رئيس النقابة مذكرة إلى الوزير نعمة أشار فيها إلى أن عمال المخابز يعيشون "معاناة مأساوية للغاية بحرمان عمال الأفران من أبسط حقوقهم الإنسانية التي نصت عليها القوانين المرعية الاجراء، بعدم تطبيق قانون العمل اللبناني منذ صدوره عام 1946 والذي نص على 8 ساعات عمل يومية، الراحة الأسبوعية، الاجازة السنوية، الاجازة المرضية، أيام الفرص والأعياد، بدل النقل والمنح التعليمية."

وأوضحت المذكرة أن ​العمال​ يعملون "في ظروف شاقة وصعبة، ولم نتخل عن دورنا في إنتاج ​الخبز​ أيام السلم والحرب، واليوم لم نتخل عن دورنا هذا في ظل وباء فايروس ​كورونا​. إن عمال الأفران يعملون أكثر من 8 ساعات حيث تصل ساعات عملهم الى 12 ساعة عمل يوميا، ويعملون على الإنتاج أي عدد أكياس ​الطحين​، بحيث يتقاضى العجان عن كل كيس طحين وزن 100 كيلوغرام 1100 ليرة والباقي 5 إلى 6 عمال يتقاضون 950 ليرة عن كل كيس طحين، وذلك حسب ظروف العمل، وإن أكثر الأفران تنتج ما بين 35 - 50 كيس طحين يوميا، وهناك أفران قليلة تدفع أجرا يوميا لأنهم ينتجون مع الخبز العادي، خبزا بحجم صغير للمطاعم، وعند نقص وزن ربطة الخبز يدفع العامل عرقه من دون أي مقابل".

وختمت: "عشرات المؤتمرات ومئات البيانات، وحتى يومنا هذا لم نجد الاذان الصاغية لمطالب العمال. كلنا أمل بمعاليكم، وثقة بنزاهتكم، أن تنصفوا عمال الأفران. آملين المزيد من التعاون، ونأمل رعايتكم واحتضانكم لحقوق عمال الأفران، ودوركم في حماية حقوق كل المواطنين عامة، وحماية حقوق عمال الأفران والمخابز خاصة".