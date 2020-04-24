إسبانيا تسجّل 367 وفاة بكورونا أقل حصيلة يومية منذ شهر

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أعلنت إسبانيا الجمعة وفاة 367 شخصا بكوفيد-19 في الساعات الـ24 الأخيرة، في أقل حصيلة يومية منذ شهر، ليصل إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 22 ألفا و524.

وتعد إسبانيا بين الدول الأكثر تأثّرا بالفيروس في العالم. وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها عن حصيلة يومية منخفضة بهذا المستوى منذ 22 آذار/مارس، بحسب وزارة الصحة. وبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 219 ألفا و764 بينهم أشخاص أظهرت الفحوص أن أجسامهم طوّرت مناعة ضد الفيروس.