تجاوز عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد 190 ألفا في العالم منذ ظهوره لأول مرة في ديسمبر في الصين، وسجلت حوالى ثلثي الوفيات في أوروبا، وفق حصلية وضعتها وكالة فرانس برس الجمعة الساعة 7,40 ت غ استنادا إلى مصادر رسمية.
وتم إحصاء 190 ألفا و89 وفاة في العالم من أصل مليونين و698 ألفا و733 إصابة، بينها 116 ألفا و221 وفاة في أوروبا من أصل مليون و296 ألفا و248 إصابة، ما يجعل من أوروبا القارة الأكثر تضررا جراء وباء كوفيد-19.
والولايات المتحدة هي الدولة التي تسجل أكبر عدد من الوفيات (49963) تليها إيطاليا (25549) وإسبانيا (22157) وفرنسا (21856) والمملكة المتحدة (18738).
إحصائيات إنتشار فيروس كورونا
كانت هذه تفاصيل خبر عدد الوفيات بكوفيد-19 تجاوز 190 ألفا في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.