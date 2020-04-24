بريطانيا تعلن تسجيل 616 وفاة جديدة بسبب كورونا

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لندن: أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا اليوم عن تسجيل 616 حالة وفاة جديدة بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19)، ليرتفع بذلك ضحايا المرض داخل المستشفيات إلى 18 ألف و738 شخصا.

قالت وزارة الصحة البريطانية في بيانها اليوم إن عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 138 ألف و78 إثر تشخيص 4 آلاف و583 إصابة إضافية.

ولفتت الوزارة النظر إلى أنه تم إجراء 14 ألف و629 اختبار، في آخر 24 ساعة، لترتفع حصيلة اختبارات كورونا إلى 425 ألف و821.



إحصائيات انتشار فيروس كورونا في بريطانيا

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