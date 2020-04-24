قائد الحرس الثوري الإيراني : إيران ستدمّر السفن الحربيّة الأمريكية إذا هدّدت مصالحها في الخليج

وكالات - قال قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي للتلفزيون الرسمي اليوم الخميس، إن إيران ستدمر السفن الحربية الأمريكية إذا تعرض أمنها لتهديد في الخليج، وذلك بعد يوم من تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من مغبة "التحرش" بالسفن الأمريكية.

وقال سلامي للتلفزيون الرسمي "أمرت قواتنا البحرية بتدمير أي قوة إرهابية أمريكية في الخليج الفارسي تهدد أمن السفن العسكرية أو غير العسكرية الإيرانية".

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وأضاف "أمن الخليج الفارسي جزء من أولويات إيران الاستراتيجية".

وقال ترامب أمس الأربعاء إنه أمر القوات البحرية الأمريكية بإطلاق النار على أي سفن إيرانية تتحرش بها في البحر، لكنه قال في وقت لاحق إنه لا يغير قواعد الإشتباك العسكري.