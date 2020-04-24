ناشد عدد من الجزائريين العالقين في العاصمة الليبية طرابلس السلطات الجزائرية من أجل إتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بإجلائهم في أسرع وقت ممكن.
ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية أمس، الأربعاء 22 أفريل 2020، عن أحد العالقين قوله إنه تنقل رفقة عدد كبير من الجزائريين إلى معبر رأس جدير على الحدود الليبية ـ التونسية، إلا أن السلطات التونسية رفضت دخول الجزائريين بحجة غلق الحدود رغم السماح بدخول الرعايا التونسيين الذين كانوا في ليبيا، حسب قوله.
وقال إن الجزائريين العالقين يريدون العودة إلى الجزائر بعد المضايقات التي تعرضوا لها من بعض الميليشيات والتي وصلت إلى حد سلب أموالهم والتهديد بسحب جوازاتهم، فيما يمكث البعض منهم لدى بعض المحسنين الليبيين على أمل أن تتدخل السلطات الجزائرية .
كانت هذه تفاصيل خبر جزائريّون عالقون في ليبيا : السلطات التونسيّة رفضت دخولنا عبر معبر رأس جدير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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