إندونيسيا تعلق الرحلات الجوية والبحرية المحلية للحد من انتشار كورونا

علقت إندونيسيا الرحلات الجوية والبحرية المحلية لأكثر من شهر، في محاولة أخرى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، طبقًا لما ذكرته وزارة النقل، اليوم الجمعة.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، أديتا اراواتي إن الحظر دخل حيز التنفيذ اليوم الجمعة وسيستمر حتى 31 مايو.
وأضافت "سيتم السماح لرحلات الركاب المحلية بالعمل حتى اليوم لخدمة هؤلاء الذين قاموا بحجوزات".
وتابعت قائلة إنه مازال يتم السماح للرحلات الدولية، لكنها تقتصر على خدمة الأجانب الذين يعودون إلى بلادهم.
والسفر دخل منطقة جاكرتا الكبرى، عاصمة إندونيسيا والتي يبلغ عدد سكانها 30 مليون نسمة ما زال مسموحا به، لكن يخضع لإجراءات التباعد الاجتماعي.
وحظرت الحكومة الإندونيسية عودة المواطنين السنوية جماعيا إلى مسقط رأسهمبمناسبة عيد الفطر للحد من انتشار الفيروس.
وقال فريق مكافحة فيروس كورونا في إندونيسيا إن البلاد شهدت أكبر زيادة في حالات الإصابة المسجلة بكوفيد خلال 24 ساعة حيث تم تسجيل 436 حالة إصابة جديدة اليوم الجمعة، مما رفع إجمالي عدد الحالات إلى 8211 إصابة.
وقال المتحدث باسم فريق مكافحة فيروس كورونا أحمد يوريانتو إن حصيلة الوفيات جراء الفيروس ارتفعت إلى 686، بعدما تم تسجيل 42 حالة وفاة جديدة.
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