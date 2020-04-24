التحالف بقيادة السعودية يعلن تمديد وقف إطلاق النار في اليمن لمدة شهر

نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن متحدث باسم التحالف الذي تقوده الرياض قوله، إن التحالف أعلن اليوم الجمعة، تمديد وقف إطلاق النار من جانب واحد في اليمن لمدة شهر.

وانتهى أمس الخميس وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين أعلنه التحالف الذي يقاتل جماعة الحوثي.

وكان التحالف قد قرر وقف إطلاق النار منذ أسبوعين

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نظرا للأوضاع الإنسانية بالتزامن مع جائحة كورونا ، بهدف تكثيف الجهود لمواجهة الوباء وحماية المواطنيني من تفشى العدوى.

وكانت قالت قيادة التحالف العربى باليمن، أكدت فى وقت سابق نحن ملتزمون بأقصى درجات ضبط النفس وتطبيق وقف إطلاق النار، وأكد استمرار

التزام التحالف والجيش الوطني اليمني بوقف إطلاق النار الشامل، وقال: "نطبق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس بالجبهات".

فى الوقت نفسه تمارس الميلشات الحوثية خرقا للاتفاق ، فبلغ إجمالي خروقات ميليشيا الحوثي خلال 48 ساعة الماضية بلغت (241) اختراقاً. وفق موقع العربية .

وأكد أن الخروقات شملت الأعمال العدائية العسكرية، باستخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ الباليستية.