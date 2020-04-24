قال المفوض المعني بالصناعة في الاتحاد الأوروبي تيري بريتون اليوم، إن التكتل يتجه هذا العام صوب انكماش اقتصادي بنسبة تتراوح بين 5% و10% بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وفي مقابلة مع تلفزيون "فرنسا 2"، قال بريتون: "اليوم، في الاتحاد الأوروبي، نتجه صوب(ركود) بنسبة خمسة بالمئة إلى عشرة بالمئة، وإذا لم تتحسن الأمور وإذا شهدنا ذروة ثانية (للتفشي)، قد تتفاقم الأمور".
وأضاف: "كل شيء يتوقف على سرعة التعافي الاقتصادي. ما زلنا في خضم الجائحة
وأشار إلى أنه متفائل بأن قادة الاتحاد الأوروبي سيتمكنون في نهاية المطاف من وضع تفاصيل صندوق طارئ حجمه تريليون يورو.
وتواجه أوروبا أسوأ صدمة اقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية جراء انتشار فيروس كورونا، والذي أدى لإغلاق الحدود في أنحاء التكتل وترك الدول الأعضاء تكافح من أجل الحصول على إمدادات طبية.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يتجه صوب انكماش اقتصادي هو الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.