الوطنية الكويتية للبترول تعلن توقف مشروع بمصفاة إثر إصابة عامل بكورونا

قالت شركة البترول الوطنية الكويتية، اليوم الجمعة، إن مشروعا مرتبطا بمصفاة ميناء الأحمدي تم إيقافه بسبب إصابة عامل بفيروس كورونا، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وأكدت الشركة في بيان "تسجيل إصابة عامل يتبع إحدى الشركات المقاولة المتعاقدة بفيروس كورونا المستجد"،مضيفة أن "المذكور من الجنسية الهندية ويعمل في أحد المشاريع التابعة لمصفاة ميناء الأحمدي، وقد تم الاشتباه بإصابته أثناء تواجده في سكن الشركة التي يعمل بها، وقام على إثر ذلك بمراجعة المستشفى حيث أثبت الفحص الطبي إصابته بالفيروس".
ولفت البيان إلى أنه "حرصاً من شركة البترول الوطنية الكويتية على سلامة العاملين فيها فقد تم إيقاف العمل مؤقتا في المشروع، إلى حين استكمال إجراءات التقصي الاحترازية، وحصر المخالطين للعامل المصاب، وعمل الفحوصات اللازمة بالتعاون مع وزارة الصحة للتأكد من سلامتهم".
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