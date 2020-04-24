بايدن عن ترامب: تذكروا كلامي.. سيحاول تأجيل الانتخابات

صرح المرشح الديمقراطي المفترض لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، بأنه يتوقع أن يحاول الرئيس دونالد ترامب تأجيل انتخابات نوفمبر في مسعى للفوز بولاية ثانية، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وقال بايدن خلال حفل جمع تبرعات جرى عبر الإنترنت، أمس الخميس، "تذكروا كلامي، أعتقد أنه سيحاول تأجيل الانتخابات بطريقة ما وطرح مبرر يمنع إجراءها".

وأضاف نائب الرئيس السابق البالغ 77 عاما أن "هذه هي الطريقة الوحيدة التي يعتقد (ترامب) أنه بإمكانه الفوز من خلالها".

من جهة أخرى، قال بايدن لأنصاره إنه "مستعد للمناظرة مع دونالد ترامب ومتحمس لها".

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وجرت آخر مناظرة بين بايدن والسناتور بيرني ساندرز خلال السباق للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في 15 مارس دون حضور الجمهور شخصيا جراء وباء كوفيد-19. وهو الأمر الذي يطرح تساؤلات بشأن التفاصيل اللوجستية المتعلقة بالمناظرة المرتقبة بين بايدن وترامب قبيل الانتخابات.

وندد بايدن خلال الحفل الافتراضي بطريقة تعاطي ترامب مع تفشي

كوفيد-19 الذي أودى بحياة نحو 50 ألف شخص في الولايات المتحدة.

ورد ترامب على بايدن خلال الإيجاز الصحافي اليومي الذي يعقده في البيت الأبيض بشأن وباء كورونا قائلا "لا يمكنني وصف ما سيحصل في الانتخابات".

وأضاف: "لدينا رجل نائم في الطابق السفلي في منزل يمنحه الإعلام حرية الحديث فيه، بينما لا يرغب بعقد مناظرة بسبب كوفيد". وقال "يبقونه مختبئا بسبب فيروس كورونا ولا يتحرك كثيرا".

وقد تكون مهمة ترامب، للفوز في الانتخابات أصعب مما توقع في وقت يتفشى فيه الوباء، بينما ارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى 26,4 مليون شخص.