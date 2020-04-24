الرئيس الجزائرى: أصدرت تعليمات لمراجعة الحجر الصحي تماشيا مع وضع كورونا

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إنه أصدر تعليمات بمراجعة إجراءات الحجر الصحي تماشيا مع تطور الوضع الصحي لانتشار فيروس كورونا.
وبحسب "أ ش أ"؛ أضاف تبون - في رسالة تهنئة للشعب الجزائري
وأعلم أن منكم من ترك عمله مؤقتا ومن هو قلق على مصير دراسة أولاده، وفيكم المريض المزمن، ومنكم من يضيق به الحجر الصحي، ولا نملك إلا تحمل القيود المفروضة علينا جميعًا كما سكان العالم".
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