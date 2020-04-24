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السودان: 12إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الوفيات لـ16

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 أكدت وزارة الصحة السودانية تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس المستجد، متضمنة حالتي وفاة، كما توفت إحدى الحالات التي سجلت أول من أمس، بحسب التقارير الوبائية ليوم أمس

الخميس، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

 

 وأوضحت وزارة الصحة السودانية - في بيان صباح اليوم الجمعة، أن الاصابات والوفيات الجديدة سُجلت في ولاية

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الخرطوم.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 174 حالة، بينها 16 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 14 شخصًا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

 

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