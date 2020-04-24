بسبب جائحة كورونا.. أول أيام رمضان بلا مساجد وصلاة جماعة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 أبريل 2020 01:16 مساءً -

وشهد الحرمان الشريفان في مكة المكرمة والمدينة المنورة مساء الأربعاء، أداء مجموعة قليلة من المصلين أول صلاة تراويح، وذلك في مشهد غير مسبوق، فيما خلا المسجد الأقصى من المصلين، باستثناء عدد قليل لم يتجاوز خمسة عشر مصليا، جلهم من إدارة المسجد والأوقاف.

والدول العربية التي أعلنت الجمعة أول أيام رمضان، هي: السعودية وقطر والكويت والبحرين والإمارات واليمن والأردن ومصر وفلسطين وسوريا وتونس والصومال وليبيا والجزائر وموريتانيا، فيما انقسمت الطائفتان السنة والشيعة في لبنان والعراق حول موعد بدء الشهر الفضيل، حيث يصوم السنة الجمعة، ويصوم الشيعة السبت.

في المقابل، أعلنت ثلاث دول، وهي المغرب والسودان وسلطنة عمان، أن رمضان سيبدأ السبت، بعد عدم ثبوت رؤية الهلال مساء الخميس.

وأعلنت السلطات الإيرانية، الخميس، تعذر رؤية هلال شهر رمضان للعام 2020، ما يعني أن الجمعة هو متمم شعبان، على أن يكون السبت أول أيام رمضان.

وبسبب فيروس كورونا، أغلقت المساجد كافة في الدول المتضررة أبوابها، فيما اقتصرت الصلاة في الحرمين والمسجد الأقصى على بعض الأشخاص فقط.

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وفي سياق متصل، أكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أنه يتألم من منع إجازة صلاة الجماعة وأداء التراويح في المساجد خلال شهر رمضان، بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة فيروس “كورونا” المستجد.

وقال في كلمة له الخميس، بمناسبة حلول شهر رمضان: “أصدقكم القول أنني أتألم أن يدخل علينا هذا الشهر العظيم، في ظل ظروف لا تتاح لنا فيها فرصة صلاة الجماعة؛ وأداء التراويح والقيام في بيوت الله، بسبب الإجراءات الاحترازية للمحافظة على أرواح الناس وصحتهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد”.

وتابع: “عزاؤنا جميعا أننا نمتثل بذلك لتعليمات شرعنا الحكيم، الذي جعل الحفاظ على الأنفس من أجلّ مقاصده العظيمة؛ فقد جاء في الحديث الشريف: “إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها، فلا تخرجوا منها”.

من جهته، قال شيخ الأزهر أحمد الطيب، الخميس، إن وجوب صوم رمضان قطعي الثبوت، ولا علاقة بين الصوم والإصابة بفيروس كورونا.

وأوصى الطيب في كلمة متلفزة بمناسبة شهر رمضان، المسلمين قائلا: “حافظوا على الصلوات المفروضة وسنة التراويح في منازلِكم، وصلوا جماعة مع أبنائكم وزوجاتكم، واستغلوا الوقت في العبادة وتلاوة القرآن”، مضيفا أننا “نستقبل رمضان هذا العام في أجواء عصيبة على البشرية جمعاء، والله يشهد على ما في قلوبنا نحن المسلمينَ من ألم وحزن جراء تعليق الصلوات بالمساجد”.